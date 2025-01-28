Старейшая жительница Испании раскрыла свой секрет долголетия

Бабушка уже давно следует одному важному правилу. Ангелина Торрес Вальбона получила титул самой пожилой жительницы Испании в прошлом году. Сейчас пенсионерке 111 лет. 18 марта 2025 года она отпразднует свой 112-й день рождения.

Бабушка рассказала, что всегда отличалась крепким здоровьем и бодростью. По мнению Ангелины, главным секретом долголетия являются простые, но важные привычки, которые она внедрила в жизнь много лет назад. Вальбона советует каждому попробовать добавить их в свои будни.

Долгожительница рассказала, что каждое утро начинает со стакана воды с лимонным соком и чайной ложкой сахара. Ангелина старается как можно чаще бывать на свежем воздухе, а также делать добрые дела, которые помогают «не стареть сердцем и душой».

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