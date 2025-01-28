Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Главная Lifestyle Новости

Старейшая жительница Испании раскрыла свой секрет долголетия

Старейшая жительница Испании раскрыла свой секрет долголетия
Секрет долголетия
Аудио-версия:
Комментарии

Бабушка уже давно следует одному важному правилу. Ангелина Торрес Вальбона получила титул самой пожилой жительницы Испании в прошлом году. Сейчас пенсионерке 111 лет. 18 марта 2025 года она отпразднует свой 112-й день рождения.

Бабушка рассказала, что всегда отличалась крепким здоровьем и бодростью. По мнению Ангелины, главным секретом долголетия являются простые, но важные привычки, которые она внедрила в жизнь много лет назад. Вальбона советует каждому попробовать добавить их в свои будни.

Долгожительница рассказала, что каждое утро начинает со стакана воды с лимонным соком и чайной ложкой сахара. Ангелина старается как можно чаще бывать на свежем воздухе, а также делать добрые дела, которые помогают «не стареть сердцем и душой».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
100-летней долгожительнице надоела пенсия, и она решила вернуться на работу
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android