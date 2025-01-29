Неприлично дорого: раскрыта стоимость билетов на церемонию вручения «Оскара»

Попасть на мероприятие может почти любой желающий. Номинация Юры Борисова на премию «Оскар» вызвала настоящий ажиотаж по всему миру. Бизнесмены, модели и другие представители светского общества стали выстраиваться в очередь для того, чтобы лично побывать на церемонии.

Телеграм-канал «Звездач» выяснил, что попасть на «Оскар» можно, купив билет за $ 100 тыс. (на сегодняшний день это почти 10 млн рублей). Ресейлер обещает, что за эти деньги гостя ждёт незабываемый вечер, а также приятные бонусы.

Так, например, организатор обещает договориться с мировым модным брендом о предоставлении платья или костюма, а также аксессуаров. А вот за перелёт, питание и проживание придётся платить дополнительно — они в стоимость билета не входят.

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