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Дерматолог объяснила, почему нельзя вырывать седые волосы

Дерматолог объяснила, почему нельзя вырывать седые волосы
Почему нельзя вырывать седые волосы
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Многие люди вырывают седые волосы, но дерматологи настоятельно рекомендуют воздерживаться от этой привычки.

Один из распространённых мифов гласит, что если человек вырвет один седой волос, то на его месте якобы появятся несколько новых и тоже седых. Однако Амна Адель, специалист по коже и волосам, подчеркнула, что каждый волос растёт из отдельного фолликула и вырывание одного волоса никак не влияет на остальные.

Появление седых волос связано с прекращением выработки пигмента меланина в фолликуле. Если вы вырвете седой волос, то новый волос, который вырастет на его месте, тоже будет седым, отмечает эксперт. Она добавила, что вырывание волос может повредить волосяной фолликул, что иногда приводит к истончению волос или образованию залысин.

Если вы хотите избавиться от седины, то лучше аккуратно состригать нежелательные волосы.

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