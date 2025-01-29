Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Главная Lifestyle Новости

Названа самая стильная женщина среди знаменитостей

Названа самая стильная женщина среди знаменитостей
Тейлор Свифт
Аудио-версия:
Комментарии

За последние несколько лет эта артистка получила не одно почётное звание — теперь в её копилке наград пополнение. Эксперты модного дома Superdry изучили количество и специфику поисковых запросов в Сети, которые встречались наиболее часто в период с декабря 2021 года по ноябрь 2024 года.

Данные показали, что Тейлор Свифт — знаменитость, стилем которой люди вдохновляются чаще всего. Ежемесячно подборки с образами певицы изучают около 83 тысяч пользователей. Многие из них покупают онлайн вещи, как у неё.

Второе место среди главных модников занял Гарри Стайлс. Стильные поисковые запросы с его именем встречаются примерно 20,8 тысячи раз в месяц. Почётная бронза – у Зендеи (20,7 тысячи запросов).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Рита Ора похвасталась идеальным прессом после тренировки
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android