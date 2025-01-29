Названа самая стильная женщина среди знаменитостей

За последние несколько лет эта артистка получила не одно почётное звание — теперь в её копилке наград пополнение. Эксперты модного дома Superdry изучили количество и специфику поисковых запросов в Сети, которые встречались наиболее часто в период с декабря 2021 года по ноябрь 2024 года.

Данные показали, что Тейлор Свифт — знаменитость, стилем которой люди вдохновляются чаще всего. Ежемесячно подборки с образами певицы изучают около 83 тысяч пользователей. Многие из них покупают онлайн вещи, как у неё.

Второе место среди главных модников занял Гарри Стайлс. Стильные поисковые запросы с его именем встречаются примерно 20,8 тысячи раз в месяц. Почётная бронза – у Зендеи (20,7 тысячи запросов).

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