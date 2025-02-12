Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Главная Lifestyle Новости

Психолог: это минутное шопинг-упражнение улучшает здоровье мозга

Психолог: это минутное шопинг-упражнение улучшает здоровье мозга
Минутное шопинг-упражнение улучшает здоровье мозга
Аудио-версия:
Комментарии

Простое упражнение в магазине помогает сохранять остроту ума и предотвращает потерю памяти, говорит психолог Лаура Вера из Италии.

Она рекомендует в течение минуты наблюдать за какой-либо витриной, делая мысленный снимок увиденного. Затем следует отойти от неё и попробовать вспомнить детали: расположение товаров и ценники.

По словам психолога, такое простое упражнение стимулирует зрительную память и тренирует мозг, укрепляя нейронные связи.

Лаура Вера также подчеркнула важность физических нагрузок для поддержания здоровья мозга. Движение улучшает кровообращение и снабжает мозг кислородом, что положительно влияет на его работоспособность и готовность к восприятию новой информации.

Читайте также:
Физические упражнения ускоряют рост нейронов в четыре раза

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android