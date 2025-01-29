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Кендалл Дженнер произвела фурор своим образом на Неделе моды в Париже

Кендалл Дженнер произвела фурор своим образом на Неделе моды в Париже
Кендалл Дженнер
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Модель открыла показ бренда Schiaparelli. Кенделл Дженнер стала одной из наиболее обсуждаемых персон на Неделе моды в Париже. Манекенщице выпала честь первой пройтись по подиуму. Её образ моментально привлёк внимание всех гостей и журналистов.

Кендалл появилась на показе в необычном платье с телесным корсетом и объёмными вставками на бёдрах. Изюминкой лука оказался бант с цветочным орнаментом золотого цвета. Дженнер дополнила наряд белыми лодочками на шпильках. Стилисты сделали Дженнер гладкий пучок, который уже стал фирменной причёской модели. Нежный макияж с естественными оттенками сделал образ более гармоничным и аккуратным.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото: Из личного архива Кендалл Дженнер

«Это платье будто создавалось специально для Кендалл», «Идеальна», «Похожа на фарфоровую статуэтку», «Прекрасная», «Кендалл достойна носить на себе такие произведения искусства», — написали поклонники модели в соцсетях.

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