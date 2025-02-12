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Достижение целей: учёные назвали сильные стороны у мужчин и женщин

Учёные назвали сильные стороны у мужчин и женщин в достижении целей
Названы сильные стороны у мужчин и женщин
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Норвежские учёные исследовали факторы, влияющие на достижение личных и профессиональных целей, и пришли к неожиданным результатам. С их работой можно ознакомиться в журнале Acta Psychologica.

В рамках исследования авторы рассмотрели такие факторы успеха, как страсть, драйв и способность находить поток. Результаты показали, что у мужчин и женщин свои сильные стороны, когда дело касается достижения целей.

Так, мужчины проявляют большую страсть, им также легче входить в поток. Женщины же отличаются большей энергией, драйвом.

Тем не менее исследователи подчёркивают, что индивидуальные характеристики гораздо важнее средних показателей по половой принадлежности.

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