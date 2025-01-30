Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Главная Lifestyle Новости

Канье Уэст сел на строгую диету ради своей супруги

Канье Уэст сел на строгую диету ради своей супруги
Канье Уэст
Аудио-версия:
Комментарии

Рэпер стремится стать лучшей версией себя. Источник, близкий к Канье Уэсту и Бьянке Цензори, рассказал, что артист всерьёз взялся за похудение. По словам инсайдера, музыкант полностью пересмотрел свой образ жизни ради супруги. Бьянка даже поставила Канье ультиматум, пообещав, что подаст на развод в случае, если её муж не сбросит лишние килограммы.

Правда, подход к трансформации Уэст выбрал, мягко говоря, не самый здоровый. Рэпер стал сильно ограничивать себя в еде, из-за чего иногда чувствует подавленность. Впрочем, несмотря на это, он с энтузиазмом относится к требованию жены и не собирается останавливаться.

Бьянка наконец-то почувствовала облегчение, потому что он был здоровенным и безобразным. Все давали ему советы, как стать лучше, но только она смогла на него повлиять. Он перестал нравиться ей как мужчина, и теперь он морит себя голодом, — рассказал инсайдер.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Рита Ора похвасталась идеальным прессом после тренировки
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android