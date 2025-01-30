Канье Уэст сел на строгую диету ради своей супруги

Рэпер стремится стать лучшей версией себя. Источник, близкий к Канье Уэсту и Бьянке Цензори, рассказал, что артист всерьёз взялся за похудение. По словам инсайдера, музыкант полностью пересмотрел свой образ жизни ради супруги. Бьянка даже поставила Канье ультиматум, пообещав, что подаст на развод в случае, если её муж не сбросит лишние килограммы.

Правда, подход к трансформации Уэст выбрал, мягко говоря, не самый здоровый. Рэпер стал сильно ограничивать себя в еде, из-за чего иногда чувствует подавленность. Впрочем, несмотря на это, он с энтузиазмом относится к требованию жены и не собирается останавливаться.

Бьянка наконец-то почувствовала облегчение, потому что он был здоровенным и безобразным. Все давали ему советы, как стать лучше, но только она смогла на него повлиять. Он перестал нравиться ей как мужчина, и теперь он морит себя голодом, — рассказал инсайдер.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Рита Ора похвасталась идеальным прессом после тренировки