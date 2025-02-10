Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Главная Lifestyle Новости

Учёные нашли связь между колебаниями уровня холестерина и риском слабоумия

Учёные нашли связь между колебаниями уровня холестерина и риском слабоумия
Связь между колебаниями холестерина и деменцией
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийские исследователи обнаружили, что у пожилых людей, чей уровень холестерина существенно меняется с течением времени, риск развития деменции повышается сразу на 60%. Результаты научной работы опубликованы в журнале Neurology Американской академии неврологии.

Автор исследования Чжэнь Чжоу из Университета Монаша отметил, что отслеживание динамики уровня холестерина может стать важным биомаркером для раннего выявления людей с повышенным риском когнитивных расстройств.

В рамках исследования учёные проанализировали данные 9846 человек старше 70 лет без признаков деменции. Уровень холестерина измерялся ежегодно в течение трёх лет, после чего участники наблюдались ещё около пяти с половиной лет. У тех, чьи показатели холестерина варьировались сильнее всего, риск развития деменции оказался на 60% выше по сравнению с группой с минимальными колебаниями.

Особое внимание уделялось уровню «плохого» холестерина (ЛПНП), который показал наиболее значимую связь с риском слабоумия. Учёные рекомендуют регулярно контролировать уровень холестерина, поскольку это может помочь своевременно принять меры для профилактики когнитивных нарушений.

Читайте также:
Температура в доме может увеличить риск снижения когнитивных способностей

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android