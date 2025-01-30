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Россияне разных профессий рассказали, чем они занимаются в отпуске

Россияне разных профессий рассказали, чем они занимаются в отпуске
Как отдыхают россияне
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Далеко не всем нужны пальмы и море, показало исследование сервиса путешествий «Туту». Любопытно, что чаще всего отдых у моря выбирают сотрудники транспортных и логистических компаний.

Россияне, работающие в сфере искусства и культуры, обычно посвящают отпуск походам в музеи и прогулкам по местам с живописной архитектурой. Маркетологи и рекламные специалисты, как правило, устраивают себе шоппинг-туры. Наши соотечественники, работающие в банковской сфере, отдают предпочтение путешествиям с богатой гастрономической программой.

Для врачей и других работников сферы медицины смена климата актуальнее, чем для остальных опрошенных. Работникам транспортной сферы важно расслабиться. Те, кто работает в сфере культуры и искусства, отправляясь в путешествие, чаще других хотят получить новые впечатления, набраться вдохновения и получить эмоциональную встряску, — говорится в исследовании.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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