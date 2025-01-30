В заснеженном лесу: Белла Хадид восхитила публику фото в бикини

Кажется, модель не спешит возвращаться с каникул. Несмотря на то что январь подходит к концу, Белла Хадид не торопится входить в привычный рабочий ритм. Манекенщица проводит время на роскошном горнолыжном курорте в Аспене, штат Колорадо.

Белла Хадид Фото: Из личного архива Беллы Хадид

Хадид публикует фотографии, сделанные во время отдыха, у себя в социальных сетях. Новая подборка снимков модели произвела фурор среди публики. Белла позировала перед камерой в алом бикини и стильных ковбойских сапогах.

«Надеюсь, Белла не простудилась после такого», «Идеальный пресс», «Прекрасная форма и, главное, счастливая улыбка», «Я очень рада, что Белла счастлива и наслаждается временем в таком красивом месте», «Шикарный цвет купальника. Очень к лицу», — написали фолловеры Хадид.

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