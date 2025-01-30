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Хатико из Санкт-Петербурга несколько часов прождал хозяина, которого увезла скорая

Хатико из Санкт-Петербурга несколько часов прождал хозяина, которого увезла скорая
Петербургский Хатико
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Верный хвостик до последнего ждал, что его заберёт любимый человек. 28 января в Санкт-Петербурге произошла душераздирающая история, которая в очередной раз доказала, что собачья преданность не знает границ. Пёс три часа просидел на месте, откуда его хозяина увезли на скорой помощи.

Очевидцы рассказали, что животное отказывалось от еды и воды и не подпускало к себе чужих. Неравнодушные жители приняли решение передать собаку в руки волонтёров. Пришлось приложить немало усилий, чтобы отправить пса на передержку.

Сейчас волонтёры ищут хозяина или его близких, которые смогут взять хвостика к себе. Если сделать этого не удастся, верному «петербургскому Хатико» придётся искать новый дом.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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