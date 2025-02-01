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Учёные назвали главную причину «фобии спортзалов»

Учёные назвали главную причину «фобии спортзалов»
Учёные назвали главную причину «фобии спортзалов»
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Новое исследование, проведённое Ливерпульским университетом имени Джона Мурса, показало, что страх перед посещением спортзала у женщин связан прежде всего с давлением общества и стрессом, вызванным выбором подходящей спортивной одежды.

Одной из главных причин отказа от посещения спортзала стало ощущение осуждения со стороны окружающих за внешний вид и физическую форму. Многие женщины отметили, что им некомфортно носить определённые виды спортивной одежды, включая короткие топы или облегающие леггинсы, из-за боязни выглядеть «старше» или «менее привлекательно». Кроме того, почти четверть опрошенных сталкивались с нежелательными комментариями от мужчин в зале, касающимися их внешности или техники выполнения упражнений.

То, что женщины боятся носить шорты из-за своего внешнего вида или чувствуют себя слишком старыми для укороченного топа, может показаться мелочью, но это действительно важная проблема, если она мешает женщинам заниматься спортом и в результате может повлиять на их здоровье. Между тем мы знаем, что многие мужчины считают спортзал своим пространством, а женщины проникают в это пространство. Поэтому они чувствуют себя вправе комментировать, как женщины расставляют своё оборудование или как они выглядят.
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