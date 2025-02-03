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Британские учёные назвали удивительные преимущества тренировки Дженнифер Энистон

Британские учёные назвали удивительные преимущества тренировки Дженнифер Энистон
Преимущества тренировки Дженнифер Энистон
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Британские учёные из Университета Эксетера обнаружили, что тренировки, основанные на методике Дженнифер Энистон, более эффективны для укрепления мышц и улучшения баланса у женщин в постменопаузе, чем стандартные рекомендации Национальной службы здравоохранения (NHS).

Домашняя низкоинтенсивная тренировка Pvolve, популяризированная актрисой, оказалась результативной в увеличении силы бёдер, динамического равновесия, гибкости и мышечной массы у женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Исследование, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, сравнивало эффективность программы Pvolve с рекомендациями NHS.

В исследовании приняли участие 72 женщины. Их разделили на две группы: одна занималась по программе Pvolve, другая следовала стандартным рекомендациям NHS (150 минут умеренной активности в неделю). Результаты показали, что у женщин, выполнявших программу Дженнифер Энистон, наблюдалось 19-процентное увеличение силы тазобедренных суставов и 21-процентное улучшение гибкости по сравнению с контрольной группой. Также отмечалось 10-процентное улучшение равновесия и увеличение сухой мышечной массы без прибавки в весе.

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