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Пять распространённых продуктов могут стать причиной быстрого старения

Пять распространённых продуктов могут стать причиной быстрого старения
Пять продуктов могут стать причиной старения
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Нейробиолог Роберт Лав назвал продукты, которых следует избегать людям для замедления процесса старения.

Избегайте этих пяти продуктов, потому что они увеличивают количество морщин и ускоряют старение.

Во-первых, эксперт советует отказаться от пищи с высоким содержанием сахара. Она усиливает воспаление — одну из основных причин старения.

Во-вторых, следует избегать обработанного мяса. В нём могут содержаться консерванты и много соли, которые вызывают обезвоживание.

В-третьих, вызывает ускоренное старение жареная пища. Жарка увеличивает количество так называемых AGE (конечных продуктов гликирования), которые резко повышают уровень воспаления в организме.

Также Роберт Лав рекомендует отказаться от сладких газировок и алкоголя.

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