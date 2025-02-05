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Врач объяснил, насколько эффективны занятия йогой при болях в спине

Врач объяснил, насколько эффективны занятия йогой при болях в спине
Эффективны ли занятия йогой при болях в спине?
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Американский врач из клиники Кливленда Роб Сапер поделился результатами исследования, подтверждающего эффективность йоги при снижении боли в спине. Выяснилось, что участие в онлайн-курсах йоги приводит к значительному уменьшению боли и улучшению функциональных возможностей спины.

Исследование, в котором приняли участие 140 человек с хроническими болями в спине, показало, что еженедельные занятия йогой в течение 12 недель помогают уменьшить болевые ощущения и повысить мобильность. Более того, положительный эффект сохранялся даже через 24 недели после окончания курса.

По мнению доктора Сапера, йога эффективно справляется с болевыми симптомами, поскольку она укрепляет важные мышцы, поддерживающие позвоночник.

Интересно, что онлайн-курсы йоги оказались настолько же эффективными, как и традиционные занятия в студии.

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