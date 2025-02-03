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Что женщины находят привлекательным в мужчинах? Вот 4 научно доказанных черты

Что женщины находят привлекательным в мужчинах? Вот 4 научно доказанные черты
Что женщины находят привлекательным в мужчинах?
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Учёные определили, какие мужские качества кажутся женщинам наиболее соблазнительными.

Популярность. По словам учёных, мужчины кажутся более привлекательными, если они пользуются популярностью у других женщин. Теория заключается в том, что женщин особенно привлекают мужчины, имеющие партнёров, — считается, что они с большей вероятностью будут добрыми и верными.

Деньги. Женщины с большей вероятностью выберут мужчину с хорошим материальным положением. Между тем мужчин в женщинах больше привлекает внешность.

Мышцы. Женщины отдают предпочтение мускулистым, сильным и высоким мужчинам.

Интеллект. Для некоторых женщин внешность и личность не имеют особого значения. По данным учёных из Университета Западной Австралии, почти каждый десятый человек считает интеллект наиболее привлекательной чертой партнёра.

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