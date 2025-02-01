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Учёные выяснили, как отсутствие партнёра влияет на мужчин и женщин: вы удивитесь

Учёные выяснили, как отсутствие партнёра влияет на мужчин и женщин: вы удивитесь
Как отсутствие партнёра влияет на мужчин и женщин?
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Исследование учёных из Университета Торонто опровергло распространённый стереотип о том, что одинокие мужчины наслаждаются свободой, а женщины страдают от одиночества. Выяснилось, что многие одинокие мужчины испытывают несчастье и сексуальную неудовлетворённость, тогда как женщины, наоборот, довольны своим статусом и качеством жизни.

Исследование, опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science, показало, что одинокие женщины демонстрируют более высокий уровень общего благополучия по сравнению с мужчинами. Это противоречит популярным культурным представлениям, где одинокие женщины часто изображаются как грустные «старые девы», а мужчины — как уверенные в себе холостяки.

По мнению авторов, мужчины могут испытывать больший страх перед одиночеством, так как им труднее соответствовать традиционным ожиданиям общества относительно мужественности. Ведущий автор исследования Элейн Хоан отметила, что представление, будто настоящий мужчина должен иметь успех у женщин, может оказывать давление на одиноких мужчин, особенно на начальных этапах поиска партнёра.

Учёные подчёркивают: одним из факторов счастья для одиноких женщин является наличие сильной социальной поддержки вне рамок романтических отношений. Исследование показало, что женщины чаще, чем мужчины, удовлетворены этой стороной своей жизни.

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