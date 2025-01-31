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Стилист призвал отказаться от кожаной одежды в этом сезоне

Стилист призвал отказаться от кожаной одежды в этом сезоне
Почему стоит отказаться от кожаной одежды
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Эксперт подчеркнул, что натуральные материалы давно стали антитрендом. Стилист Александр Белов призвал модников и модниц отказаться от кожаной одежды. По его словам, в этом году на пике другие натуральные ткани, которые выглядят более уместно.

Что касается кожаной одежды, курток и косух, я не рекомендую в этом году приобретать такие вещи. Это немножко устарело, лучше заменить кожаные вещи на шерсть или трикотаж, это будет смотреться благородно и не так вычурно, — сказал Белов.

Кроме того, стилист отметил, что из моды также вышли анималистичные рисунки. По его словам, носить в 2025 году одежду со змеиным или крокодиловым принтом — уже не про моду и стиль, а про излишнюю экстравагантность.

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