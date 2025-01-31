54-летняя модель из Австралии раскрыла простой секрет упругой и подтянутой кожи

Трудно поверить, что у этой красавицы уже трое внуков. Джине Стюарт из Австралии 54 года, и её называют «самой красивой бабушкой в мире». Она уверена, что каждый может повернуть время вспять и становиться всё моложе и моложе.

Джина Стюарт Фото: Из личного архива Джины Стюарт

Стюарт называет своим секретом упругости кожи апельсины. По словам Джины, в них содержится достаточно витамина С, который так необходим для выработки коллагена (именно он помогает поддерживать эластичность кожи и разглаживает морщинки). Манекенщица призывает каждого ежедневно пить свежевыжатый апельсиновый сок.

Это не только вкусный и освежающий фрукт, но и естественный источник энергии для укрепления здоровья и борьбы с признаками старения, — объяснила модель.

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