Турецкая звезда Ханде Эрчел попробовала в Москве «Завтрак бурлака» за 77 тыс. рублей

Актриса оценила гастрономические изыски в одном из роскошных заведений столицы. Ханде Эрчел прилетела в Москву, чтобы представить новый фильм со своим участием. В культурную программу звезды сериала «Постучись в мою дверь» вошёл «Завтрак бурлака», который подаётся в ресторане «Белуга».

За это удовольствие Эрчел пришлось заплатить 77 тыс. рублей. Именно столько стоит сет, состоящий из чёрной икры и традиционных волжских закусок. Ханде подали пирожки с маринованными огурцами, волжские икряники из форели, костромские жимчики и масло, взбитое с чёрной четверговой солью. Рыбу и птицу, входящую в завтрак, готовят особым способом копчения.

Сет, предлагаемый рестораном «Белуга», считается самым дорогим вариантом завтрака в Москве. Турецкая актриса высоко оценила гостеприимство и кулинарные изыски нашей столицы.

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