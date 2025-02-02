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Шоу «Титаны» 2 сезон 2 серия: во сколько начинается сегодня, 2 февраля, где смотреть

Шоу «Титаны», 2-й сезон, 2-я серия: во сколько начинается, какие испытания ждут участников
Шоу «Титаны»
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Участникам предстоит разделиться на команды. В воскресенье, 2 февраля, телеканал ТНТ покажет второй выпуск шоу «Титаны». Перед атлетами будет стоять непростая задача — выбрать себе партнёров, с которыми они будут вступать в схватку с искусственным интеллектом.

Некоторые уже определились, кого хотят видеть в своей команде. Так, Анатолий «Конор» Надратовский рассказал, что видит в числе своих напарниц, например, Анастасию Смирнову, мастера спорта по боксу и тренера.

Задание, которое искусственный интеллект придумал для атлетов в этот раз, окажется ещё сложнее. Справиться с ним и дойти до конца смогут лишь единицы. Новый выпуск шоу выйдет в 21:00 мск. Посмотреть эфира можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

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