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Сколько дубайского шоколада можно есть без вреда для здоровья? Отвечает врач

Сколько дубайского шоколада можно есть без вреда для здоровья? Отвечает врач
Сколько дубайского шоколада можно есть?
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Гастроэнтеролог, диетолог, терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Полина Шубина назвала норму потребления популярной сладости. По словам эксперта, одна плитка дубайского шоколада составляет примерно половину суточной нормы калорий взрослого человека — около 1380 ккал.

Кроме того, этот десерт богат быстрыми углеводами, которые могут привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Врач предупреждает, что дубайский шоколад противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, поскольку на 100 граммов продукта приходится 51 грамм углеводов.

Полина Шубина рекомендует ограничить потребление дубайского шоколада до 20-30 граммов в день, особенно если вы ведёте малоподвижный образ жизни. Она также подчёркивает важность выбора качественного продукта, обращая внимание на упаковку и маркировку. Оригинальные изделия обычно содержат QR-код производителя и пометку «Fix».

В отличие от горького шоколада, нельзя сказать, что дубайский полезен для здоровья. Иногда побаловать себя этим десертом можно практически каждому, а вот регулярное употребление не порекомендует ни один врач.
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