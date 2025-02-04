Сколько дубайского шоколада можно есть без вреда для здоровья? Отвечает врач

Гастроэнтеролог, диетолог, терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Полина Шубина назвала норму потребления популярной сладости. По словам эксперта, одна плитка дубайского шоколада составляет примерно половину суточной нормы калорий взрослого человека — около 1380 ккал.
Кроме того, этот десерт богат быстрыми углеводами, которые могут привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Врач предупреждает, что дубайский шоколад противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, поскольку на 100 граммов продукта приходится 51 грамм углеводов.
Полина Шубина рекомендует ограничить потребление дубайского шоколада до 20-30 граммов в день, особенно если вы ведёте малоподвижный образ жизни. Она также подчёркивает важность выбора качественного продукта, обращая внимание на упаковку и маркировку. Оригинальные изделия обычно содержат QR-код производителя и пометку «Fix».
В отличие от горького шоколада, нельзя сказать, что дубайский полезен для здоровья. Иногда побаловать себя этим десертом можно практически каждому, а вот регулярное употребление не порекомендует ни один врач.
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