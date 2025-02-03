Кто выбыл во втором выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний

Теперь в проекте осталось 100 из 111 участников. Во второй серии шоу «Титаны» главным испытанием для атлетов стали прыжки через бассейн. Спортсмены должны были сначала преодолеть 5 м с помощью воздушной платформы, а потом — 10 метров, используя сразу три платформы. Участники проекта разделились на 10 команд по 10 человек.

Сборная, набравшая меньшее количество баллов по результатам прохождения испытания, должна покинуть шоу полным составом. Сильнейшей в этой серии стала команда Саши Стоуна. Атлеты под руководством блогера и бойца поп-ММА набрали 10 баллов. Они автоматически перешли в следующий раунд.

Шоу «Титаны» Фото: Пресс-служба шоу «Титаны»

Результаты испытания:

команда Регины Мухаметшиной — 8 баллов;

команда Фарруха Худайбергенова — 6 баллов;

команда Анастасии Смирновой — 3 балла;

команда Никиты Крюкова — 2 балла.

Как с этим испытанием справились остальные сборные, станет известно 9 февраля. Тогда же определится команда, которая первой покинет второй сезон шоу «Титаны».

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