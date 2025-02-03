Ретрокаток, звёзды и много подарков: 2 февраля прошёл «Зимний день Московского спорта»

Этот грандиозный праздник объединил более 23,5 тыс. жителей и гостей столицы. 2 февраля в «Лужниках» состоялось одно из главных спортивных событий этого сезона. «Зимний день Московского спорта», организованный Департаментом спорта города Москвы, стал местом притяжения для детей и взрослых. Для гостей были доступны десятки активностей, прошло шоу сноубордистов и хоккеистов, а также конкурс ретрообразов и выступления звёздных артистов.

«Зимний день Московского спорта» Фото: Пресс-служба Московского спорта

Каждый мог попробовать себя в различных зимних видах спорта. Среди них: кёрлинг, снежный дартс, фигурное катание и другие. Наибольший интерес гостей вызвали тренировочные упражнения по хоккею, а также ретрокаток, наполненный атмосферой 70-х годов. В конкурсе ретрообразов приняли участие свыше 200 человек. 25 из них получили ценные подарки за оригинальные и необычные костюмы.

А главным сюрпризом мероприятия был мастер-класс от фигуристки Александры Игнатовой (Трусовой). Музыкальным подарком для гостей стали выступления Нюши, Мити Фомина, Алсу и группы «Новые Самоцветы».

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