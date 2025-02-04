Ким Кардашьян показала идеальную фигуру в бикини

Модель улетела на отдых в Мексику. Пока весь мир обсуждает премию «Грэмми», Ким Кардашьян наслаждается солнцем и океаном. Она отправилась в путешествие в компании подруг Симоны Харуки и Элисон Слэттер. Телезвезда публикует фотографии, сделанные на курорте, у себя в социальных сетях.

Ким Кардашьян Фото: Из личного архива Ким Кардашьян

Ким поделилась фотографией, для которой она позировала, стоя на балконе роскошной виллы. Кардашьян выбрала бикини молочного оттенка, которое идеально сочетается с бронзовым загаром, а также сделала трендовый гладкий пучок.

Подписчики модели отметили, что даже на отдыхе ей удаётся держать себя в тонусе и сохранять рельефный пресс: «С каждым годом Ким становится всё красивее», «Идеальная талия», «Ким сейчас в лучшей своей форме».

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