Синоптик Вильфанд: 2025 год обещает стать одним из самых жарких

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 2025 год может оказаться одним из самых жарких на планете, войдя в пятёрку или даже тройку лидеров по температуре. Окончательные прогнозы будут уточняться позже, сообщает «РИА Новости».

Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдёт в тройку-пятёрку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет.

Ранее синоптик упоминал о природном явлении Ла-Нинья, связанном с охлаждением вод в экваториальной части Тихого океана, что влияет на климат по всему миру. Прогнозируется, что это явление завершится в апреле, перейдя в нейтральную фазу.

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