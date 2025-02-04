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Более 18 000 человек посетили спортивно-музыкальный фестиваль IGRA

Более 18 000 человек посетили спортивно-музыкальный фестиваль IGRA
Более 18 000 человек посетили фестиваль IGRA
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Спортсмены и туристы со всей России приняли участие в зрелищных соревнованиях, вечеринках на горнолыжных склонах и посетили шоу электронной музыки. Масштабный спортивно-музыкальный фестиваль IGRA состоялся в январе в игорной зоне и на курорте Красная Поляна.

В даты проведения фестиваля игорную зону и курорт посетили более 18 тысяч человек. Гости самого яркого и масштабного события этой зимы наблюдали за спортивными состязаниями. Специально для соревнований на Поляне 960 был построен новый уникальный сноупарк площадью 7000 м². 22 и 23 января здесь состоялись два этапа любительских состязаний в дисциплине слалом–гигант для лыжников и сноубордистов, а 24 и 25 января — соревнования по джиббингу среди профессиональных райдеров.

Призовые места распределились следующим образом:

  • 1-е место: Самороков Антон (Норильск);
  • 2-е место: Кургак Артур (Новосибирск);
  • 3-е место: Пивень Максим (Москва)/Сухомесов Виталий (Пермь);
  • лучшее выступление среди девушек: Плюснина Александра (Москва);
  • лучший трюк на периле: Авдеев Дмитрий (Москва);
  • лучший трюк на пирамиде: Юмаков Динар (Учалы).

Развлекательная программа фестиваля состояла из ежедневных dj-сетов на всех уровнях курорта, гастрономических ужинов и розыгрышей, а 24 января под открытым небом выступил известный музыкант DJ Грув. Кульминацией фестиваля стало шоу электронной музыки IGRA 2.0 на площадке RED ARENA, расположенной в игорной зоне «Красная Поляна»: шесть часов качественной электронной музыки от известных DJ, потрясающее шоу, световой перформанс и live-выступления. Специально для этого в горы Сочи приехали такие музыканты, как M.E.G., SOCKO, GUMA, Aiwaska, AZZARO.

Следующий фестиваль IGRA 3.0 запланирован на 10–17 августа 2025 года.

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