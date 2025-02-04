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В «Лужниках» досрочно закрыли горку для тюбингов и сноубордов из-за аномально тёплой зимы

Природа внесла свои изменения в график зимних забав. Из-за аномально тёплой погоды руководство «Лужников» приняло решение о досрочном закрытии горки для тюбингов и сноубордов, расположенной на территории комплекса.

К сожалению, нетипичные погодные условия этого сезона внесли коррективы в наши планы. Горка для тюбингов и сноубордов в «Лужниках» закрывается на весь оставшийся зимний период и больше не будет доступна для посещения, — говорится в сообщении московского департамента спорта.

Оттепели и отсутствие стабильного снежного покрова не позволяют поддерживать безопасные условия для катания на горке.

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