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Беременная Жизель Бюндхен показала, как выглядит в бикини

Беременная Жизель Бюндхен показала, как выглядит в бикини
Жизель Бюндхен
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Модель наслаждается уединением и спокойным отдыхом в кругу близких. Сейчас в жизни Жизель Бюндхен важный этап — она ждёт ребёнка. Пока все коллеги манекенщицы активно ходят по ковровым дорожкам и светским мероприятиям, она предпочитает проводить время с семьёй.

Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен

Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

Бюндхен поделилась свежим снимком. Модель позировала перед камерой в бикини и пляжной юбке с леопардовым принтом. Судя по этому фото, остаётся всего несколько месяцев до долгожданной встречи звезды и её малыша.

Счастье — это внутренняя работа. Помните, вы единственный, кто имеет силу создать жизнь, которую вы хотите прожить, — подписала кадр Жизель.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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