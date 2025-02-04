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Бодибилдер залез в двигатель самолёта и отжался там ради эффектного кадра

Бодибилдер залез в двигатель самолёта и отжался там ради эффектного кадра
Блогер залез в двигатель самолёта
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Фитнес-блогер устроил переполох в аэропорту. Пресли Гиноски из Австралии забрался в воздухозаборник двигателя самолёта, стоящего в воздушной гавани Сиднея, ради эффектного видео. Бодибилдер не просто попозировал внутри, а ещё и отжался несколько раз.

Вот только такую выходку руководство аэропорта не оценило. Пресс-служба воздушной гавани заявила, что рассматривает поступок Гиноски как инцидент, из-за которого в опасности могли оказаться десятки человек.

Пресли Гиноски

Пресли Гиноски

Фото: Из личного архива Пресли Гиноски

В своё оправдание Пресли рассказал, что всего лишь хотел повеселить народ, а обвинения в его сторону не имеют оснований. По словам блогера, экстремальную съёмку он проводил вдали от других пассажиров и сотрудников аэропорта.

Я всего-то хотел, чтобы люди посмеялись. Как будто я только что вышел из самолёта и тут же приступил к тренировке. Люди ошиблись, подумав, что я залез в работающий двигатель. На самом деле турбина крутилась из-за ветра, а не потому, что двигатель был включён, — объяснил бодибилдер.

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