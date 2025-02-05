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Открытие нового бегового сезона: 8 и 9 февраля в Москве пройдут соревнования «Скорость»

Открытие нового бегового сезона: 8 и 9 февраля в Москве пройдут соревнования «Скорость»
Соревнования «Скорость»
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Хорошие новости для тех, кто соскучился по активностям. Уже в эти выходные, 8 и 9 февраля, в Москве состоится долгожданное открытие сезона забегов от Бегового сообщества. В легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ состоятся традиционные соревнования «Скорость».

Участники стартов смогут попробовать силы на коротких и средних дистанциях. В субботу, 8 февраля, пройдут забеги на 60 м, 600 м и 1000 м, а также классическая эстафета 4х200 м. 9 февраля участники посоревнуются на дистанциях 300 м и одна миля (1609 м), а также примут участие в обратной шведской эстафете 800-600-400-200 м.

В этот раз наибольшей популярностью среди бегунов стала дистанция на 1000 м. Более того, среди зарегистрировавшихся на неё отмечается внушительный процент участников постарше. А вот молодёжь больше привлекает 60-метровка. Быстрее всего разлетелись места на забег на милю — слоты на эту дистанцию полностью купили всего за пять дней.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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