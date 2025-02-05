Москва готовится побить 150-летний рекорд атмосферного давления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 8 февраля в Москве ожидается резкий рост атмосферного давления. Как сообщил он в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», может быть установлен новый рекорд за всю историю наблюдений с 1879 года.

Я хочу порадовать москвичей тем, что сейчас идёт стремительное повышение давления. Очень необычная ситуация.

По прогнозам синоптика, давление поднимется до отметки 775-776 мм ртутного столба, что значительно превышает предыдущие показатели. Уже 6 февраля давление начнёт расти и к 8 февраля достигнет своего пика.

Небывалое для Москвы давление.

Роман Вильфанд также отметил, что москвичей ждёт солнечная погода днём и ясное небо ночью. Возможен небольшой снег, но сильных морозов, вероятно, не предвидится.

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