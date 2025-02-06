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В апреле в Пекине пройдёт первый полумарафон «Люди против роботов»

В апреле в Пекине пройдёт первый полумарафон «Люди против роботов»
Полумарафон «Люди против роботов»
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Организаторы уверены, что это событие станет новым шагом в развитии робототехники. В апреле в Пекине пройдёт необычный полумарафон, участвовать в котором будут не только люди. Свои силы в забеге на 21 км смогут попробовать гуманоидные роботы.

Ожидается, что дистанцию преодолеют порядка 12 тысяч спортсменов, некоторые из них побегут в составе команд. Главное условие для участников-роботов — наличие только двух ног, рост от 50 см до 2 м, а также ограниченные технические параметры, исключающие значительное неравенство сил.

Правительство Китая ставит перед собой масштабные цели в развитии роботостроения. На сегодняшний день данная индустрия насчитывает более 140 компаний, которые занимаются разработкой, производством и обучением роботов.

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