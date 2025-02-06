Вопреки прогнозам: пляжи Анапы подготовят к сезону отпусков

На побережье завезут 840 тысяч кубометров чистого песка, состав которого схож с черноморским. Работа над устранением последствий экологической катастрофы в Анапе продолжается. Волонтёры вывозят мазут, распространившийся примерно на 45 км береговой линии.

Несмотря на то, что с каждым днём добровольцы убирают всё большую территорию, анализы показывают, что анапский песок по-прежнему может быть опасен. Научный руководитель института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил, что время изучения свежих проб (их брали уже после очистки береговой линии от мазута) эксперты обнаружили значительное превышение нормы канцерогена в 22,5 раза.

Планируется, что уже вывезенный песок не будет возвращён обратно на пляжи. Власти начнут «готовить пляжи» к лету, однако пока говорить о том, что Анапа действительно встретит гостей в сезон отпусков, слишком рано.

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