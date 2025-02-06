Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Главная Lifestyle Новости

Лыжник попал под лавину на горе Монблан и выжил благодаря рюкзаку

Лыжник попал под лавину на горе Монблан и выжил благодаря рюкзаку
Лыжник выжил благодаря одной вещи
Аудио-версия:
Комментарии

Экстремал родился в рубашке. 50-летний лыжник из Германии оказался в эпицентре лавины в Альпах, в районе холма Колле-дель-Гиганте на горе Монблан. Он пролетел 300 метров по склону, но выжил благодаря всего одной вещи.

С собой у мужчины был специальный противолавинный рюкзак, оснащённый подушкой безопасности. Именно она сделала падение менее жёстким и позволила лыжнику вовремя сгруппироваться. Очевидцы сразу же вызвали на место службу спасения.

Мужчину на вертолёте доставили в ближайшую больницу. Обследование показало, что экстремал получил лёгкие травмы и в скором времени сможет отправиться домой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Бодибилдер залез в двигатель самолёта и отжался там ради эффектного кадра
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android