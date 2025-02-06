Лыжник попал под лавину на горе Монблан и выжил благодаря рюкзаку

Экстремал родился в рубашке. 50-летний лыжник из Германии оказался в эпицентре лавины в Альпах, в районе холма Колле-дель-Гиганте на горе Монблан. Он пролетел 300 метров по склону, но выжил благодаря всего одной вещи.

С собой у мужчины был специальный противолавинный рюкзак, оснащённый подушкой безопасности. Именно она сделала падение менее жёстким и позволила лыжнику вовремя сгруппироваться. Очевидцы сразу же вызвали на место службу спасения.

Мужчину на вертолёте доставили в ближайшую больницу. Обследование показало, что экстремал получил лёгкие травмы и в скором времени сможет отправиться домой.

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