Идея активного выходного для всей семьи: 2 марта в Москве состоится «Добрая лыжня»

Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены на важное дело. 2 марта в парке Ларисы Лазутиной в Москве пройдёт первая «Добрая лыжня», организованная благотворительным фондом «Дети наши» и агентством социально значимых событий «Добрые проекты». Стать её частью может любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки.

Опытные лыжники смогут испытать свои силы и побороться за призовые места, а новички — прокатиться по снежному парку в душевной компании. Ожидается, что к лыжне присоединятся более 400 спортсменов. Участникам предлагается несколько дистанций на выбор:

10 км для опытных лыжников (от 16 лет);

5 км для любителей, которые хотят проверить свои силы (от 14 лет);

2 км для новичков (от 14 лет);

2 км для ветеранов спорта — бесплатно;

1200 м для детей (от 7 до 13 лет);

600 м для маленьких лыжников (до 6 лет).

Электронная регистрация открыта до 1 марта 2024 г. включительно или до достижения лимита участников. Стоимость участия от 1000 до 3500 рублей (зависит от выбранной дистанции и даты регистрации). Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены фонду «Дети наши», который занимается помощью детям в детских домах и ребятам, воспитывающимся в семьях в кризисе.

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