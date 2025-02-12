Учёные выяснили, как именно различные эмоции влияют на тело — от страха до любви и стыда

Группа исследователей создала увлекательную карту, отражающую реакции человеческого организма на 14 различных эмоций. Их работа опубликована в журнале iScience.

Участникам эксперимента предложили представить определённые эмоции и отметить на пустом силуэте те участки тела, которые они чувствовали под их влиянием. Результаты показали, что большинство эмоций вызывают активность практически по всему телу, однако каждая имеет свою специфическую зону воздействия.

Так, счастье и любовь охватывают всё тело, страх сосредоточивается в груди, а гнев распространяется по рукам в кисти. Депрессия, напротив, характеризуется чувством онемения в конечностях и голове.

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