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Психологи объяснили, почему по утрам люди чувствуют себя счастливее

Психологи объяснили, почему по утрам люди чувствуют себя счастливее
Почему по утрам люди чувствуют себя счастливее
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Учёные из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что большинство людей чувствует себя лучше именно утром, а пик плохого настроения наступает ближе к полуночи. Эти выводы основаны на данных масштабного проекта, в котором приняли участие почти 50 тыс. человек.

В рамках исследования, которое длилось два года, участники отвечали на вопросы о самочувствии, уровне счастья, удовлетворённости жизнью и других аспектах психического здоровья. Оказалось, что в утренний период люди чувствуют себя счастливее, тогда как ночью самочувствие ухудшается.

Учёные также заметили, что день недели оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние: по вторникам и в летние месяцы большинство людей чувствуют себя радостнее и оптимистичнее. Между тем выходные дни характеризуются большими колебаниями в уровнях психического здоровья, в отличие от более стабильных будней.

Учёные объяснили суточные колебания настроения влиянием биологических часов человека, в частности, уровнем гормона кортизола, который регулирует настроение и стресс. Утренний пик кортизола способствует подъёму настроения, тогда как снижение его уровня вечером приводит к ухудшению самочувствия.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Mental Health.

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