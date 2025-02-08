Эксперт назвала худшее время для обеда, если вы следите за своим весом

Лена Бакович — диетолог из Флориды — определила оптимальное время обеда для тех, кто пытается сбросить вес. Нужно есть примерно через четыре-пять часов после завтрака.

Если вы просыпаетесь в 7 утра и съедаете богатый питательными веществами завтрак в 8 утра, то, скорее всего, вы почувствуете сигналы голода примерно через четыре-пять часов, с 12 до 13 часов.

Лена Бакович объяснила, что обед в более позднее время может затруднить усвоение пищи организмом и привести к тому, что люди будут пропускать ужин и/или перекусывать ближе ко сну.

Между тем ранний обед будет способствовать усилению чувства голода во второй половине дня и перед ужином.

Это может привести к перекусам не совсем здоровой пищей.

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