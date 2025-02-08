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Эксперт назвала худшее время для обеда, если вы следите за своим весом

Эксперт назвала худшее время для обеда, если вы следите за своим весом
Худшее время для обеда, если вы следите за весом
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Лена Бакович — диетолог из Флориды — определила оптимальное время обеда для тех, кто пытается сбросить вес. Нужно есть примерно через четыре-пять часов после завтрака.

Если вы просыпаетесь в 7 утра и съедаете богатый питательными веществами завтрак в 8 утра, то, скорее всего, вы почувствуете сигналы голода примерно через четыре-пять часов, с 12 до 13 часов.

Лена Бакович объяснила, что обед в более позднее время может затруднить усвоение пищи организмом и привести к тому, что люди будут пропускать ужин и/или перекусывать ближе ко сну.

Между тем ранний обед будет способствовать усилению чувства голода во второй половине дня и перед ужином.

Это может привести к перекусам не совсем здоровой пищей.
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