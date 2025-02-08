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Стюардесса рассказала, что взять в самолёт, чтобы путешествие было комфортным

Стюардесса рассказала, что взять в самолёт, чтобы путешествие было комфортным
Что взять с собой в самолёт
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Эти мелочи сделают даже самую долгую дорогу более приятной. Стюардесса Татьяна Данилова на своей странице в социальной сети рассказала, что стоит взять с собой на борт самолёта. По словам бортпроводницы, эти вещи поместятся даже в небольшую сумочку.

Во-первых, Татьяна посоветовала положить в ручную кладь провод для зарядки электронных устройств с USB — чаще всего в самолётах предусмотрен именно такой разъём, поэтому проблем с подключением не возникнет. Во-вторых, стюардесса порекомендовала брать на борт пустую бутылку. Пассажир имеет право обратиться к экипажу с просьбой наполнить её питьевой водой.

И, наконец, бортпроводница напомнила, что на большой высоте всегда сухой воздух, так что не лишним будет захватить с собой небольшой увлажняющий крем для лица и рук, а также бальзам для губ (помните, в ручной клади можно провозить не более 1 л жидкости в ёмкостях по 100 мл).

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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