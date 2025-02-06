В России хотят запретить продажу алкоголя молодёжи до 21 года

Инициатива должна предупредить рост интереса молодых людей к спиртному. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выдвинул предложение о запрете продажи любой алкогольной продукции молодёжи в возрасте до 21 года, а также призвал снизить возраст ответственности за сбыт запрещённых веществ до 14 лет.
Для предупреждения алкоголизации молодёжи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста, — сказал Бастрыкин.
Кроме того, глава СК подчеркнул, что снижение возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта запрещённой продукции позволит более эффективно противодействовать криминалу.
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