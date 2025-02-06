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В России хотят запретить продажу алкоголя молодёжи до 21 года

В России хотят запретить продажу алкоголя молодёжи до 21 года
Запрет продажи алкоголя лицам младше 21 года
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Инициатива должна предупредить рост интереса молодых людей к спиртному. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выдвинул предложение о запрете продажи любой алкогольной продукции молодёжи в возрасте до 21 года, а также призвал снизить возраст ответственности за сбыт запрещённых веществ до 14 лет.

Для предупреждения алкоголизации молодёжи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста, — сказал Бастрыкин.

Кроме того, глава СК подчеркнул, что снижение возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта запрещённой продукции позволит более эффективно противодействовать криминалу.

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