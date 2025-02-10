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Физиотерапевт объяснил, почему нельзя спать на двух подушках

Физиотерапевт объяснил, почему нельзя спать на двух подушках
Почему нельзя спать на двух подушках
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Сон на двух подушках может способствовать развитию так называемого горба вдовы. Как объяснил физиотерапевт Сэмми Шпигель, это холка на шее, скопление жировой ткани на границе шеи и спины, при котором образуется характерная выпуклость.

Эксперт отметил, что человек может проводить большую часть дня с неправильной осанкой. Ситуация усугубляется, если человек спит на двух подушках, так как голова в этом положении слишком высоко расположена. Это вызывает дополнительный изгиб позвоночника.

Сэмми Шпигель рекомендует спать либо вовсе без подушки, либо с одной подушкой, поддерживая естественный изгиб шеи с помощью свёрнутого полотенца. Также не следует спать на мягких матрасах, которые принимают форму тела.

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