Стало известно, во сколько обойдётся москвичам букет к 14 февраля

Мужчинам предстоит раскошелиться к празднику. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что цена букета цветов в Москве ко Дню всех влюблённых выросла на 15% по сравнению с прошлым годом.

Средняя стоимость небольшого букета на 14 февраля составляет 3 тыс. руб. Стоимость увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом. Символ любви, конечно, – красные розы. Чаще всего на этот праздник дарят их. Розничная стоимость средней кустовой розы – 450 руб. Одноголовая будет стоить 300 руб. — рассказала эксперт.

По словам Сафроновой, из-за роста цен москвичи стали значительно реже покупать букеты. Если раньше были популярны внушительные охапки, то теперь дело ограничивается максимум несколькими цветами. Фаворитами покупателей по-прежнему остаются красные розы.

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