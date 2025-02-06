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Названа самая стильная верхняя одежда на эту весну

Названа самая стильная верхняя одежда на эту весну
Модная верхняя одежда на весну
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В моду возвращаются 70-е. Эксперты Vogue рассказали, что весной 2025 года в тренде будет бохо-шик. По их словам, главным модным писком станут куртки из замши. Такая верхняя одежда была в каждом гардеробе 50 лет назад.

Найти подобные куртки можно в новых коллекциях мировых брендов. Так, данные модели на недавних показах представили Miu Miu, Prada, Fendi и Coperni. Сочетать их можно практически с любой повседневной одеждой, а самые стильные комбо получатся с джинсами.

Ещё одним весенним трендом эксперты назвали верхнюю одежду из денима, искусственного меха и кожи. Стилисты советуют обратить внимание на тренчкоты, ветровки и куртки из этих материалов. Найти подобные можно у Gucci, Dior и Yves Saint Laurent.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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