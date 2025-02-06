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МегаФон импортозаместил обработку данных

МегаФон импортозаместил обработку данных
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МегаФон начал работу по миграции аналитической платформы на отечественное программное обеспечение. Внедрение новой платформы поможет оператору решать весь комплекс бизнес-задач с использованием исключительно российских решений.

Базовым партнёром компании в этом процессе стала Группа Arenadata, специализирующаяся на разработке на рынке систем управления и обработки данных. В рамках соглашения МегаФон приобрёл лицензии на три продукта вендора: систему управления базами данных (СУБД) Arenadata DB на базе Greenplum/Greengage, СУБД для быстрой аналитики Arenadata QuickMarts на базе ClickHouse и экосистему сервисов для хранения, обработки и анализа больших объёмов данных любого типа ADH на базе Spark, Trino, Impala c возможностью хранения в HDFS и S3-совместимом Ozone.

Все три решения полностью замещают продукты иностранного ПО, используемого ранее МагаФоном, и закрывают текущие потребности оператора в хранении и обработке корпоративных данных. Закупаемое программное обеспечение от Arenadata соответствует требованиям информационной безопасности, что подтверждено сертификацией Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Соглашению с Группой Arenadata предшествовал полугодовой этап тестирования всех продуктов компании в МегаФоне.

«Сейчас процесс миграции перешел в активную фазу, а полный переход на отечественные решения планируется завершить до 2028 года, при этом все работы по миграции ПО будут проходить поэтапно», — отметил Сергей Федорченко, директор по управлению корпоративными данными МегаФона.

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