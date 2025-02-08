Учёные выяснили, сколько минут жизни отнимает одна выкуренная сигарета

Британские исследователи установили, что каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь человека на 20 минут. Это значит, что пачка из 20 сигарет уменьшает продолжительность жизни почти на семь часов.

По данным учёных из Университетского колледжа Лондона, отказ от курения уже через несколько недель может существенно продлить жизнь. Например, человек, который бросит курить 1 января, сможет сохранить целый день жизни к 8 января. Если он откажется от сигарет до 5 февраля, то продлит свою жизнь на целую неделю, а к августу — на целый месяц. К концу года такой человек избежит потери 50 дней жизни.

Доктор Сара Джексон, руководитель исследования, подчёркивает, что многие люди недооценивают вред курения. Она отмечает, что курильщики, которые продолжают курить, теряют в среднем 10 лет жизни.

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