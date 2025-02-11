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Ортодонт рассказала, как неправильный прикус могут мешать похудению

Ортодонт рассказала, как неправильный прикус могут мешать похудению
Как неправильный прикус может мешать похудению?
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Одной из причин трудностей при снижении веса может быть нарушение прикуса, заявила кандидат медицинских наук, ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Полина Махортова.

По словам эксперта, при правильном прикусе пищевой комок равномерно распределяется по всем зубам, облегчая его дальнейшую обработку в желудке и кишечнике. Когда пища плохо пережёвана, это может привести к замедлению обмена веществ, вздутию, запорам и другим проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Замедленный обмен веществ, в свою очередь, мешает эффективному снижению веса.

Более того, люди с неправильным прикусом часто едят быстрее, поскольку не могут качественно пережёвывать пищу. Они не успевают вовремя почувствовать сытость, что ведёт к перееданию.

Полина Махортова добавила, что, даже если вес уходит, нарушения осанки и симметрии лица, вызванные проблемами с прикусом, могут скрывать эти изменения.

Из-за неправильного положения головы, шеи, гипертонуса жевательных мышц может создаваться впечатление, что фигура остаётся прежней, даже при фактическом снижении массы тела.
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