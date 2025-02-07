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Ортодонт Корнилина назвала неожиданную причину нарушений осанки

Ортодонт Корнилина назвала неожиданную причину нарушений осанки
Нарушение прикуса и проблемы с осанкой
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Когда речь заходит о нарушениях осанки, большинство винит в этом малоподвижный образ жизни, неправильное положение тела за компьютером или слабость мышечного корсета. Однако, по словам главного врача научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирины Корнилиной, одной из распространённых, но недооценённых причин проблем с осанкой является неправильный прикус.

Когда прикус нарушен, тело стремится компенсировать этот дисбаланс, изменяя положение головы. В результате мышцы шеи и спины вынуждены работать с повышенной нагрузкой, что приводит к формированию неправильной осанки.

Ирина Корнилина отмечает, что нарушение прикуса может привести к серьёзным изменениям осанки:

  • привычке выдвигать голову вперёд, создавая чрезмерную нагрузку на шею и верхний отдел позвоночника;
  • сутулости — компенсаторный механизм, который помогает телу стабилизировать положение головы;
  • сколиотической осанке — перекос позвоночника из-за асимметричной работы жевательных мышц.
Если пациент долгое время живёт с неправильным прикусом, у него могут развиться хронические боли в шее и спине, головные боли, а также нарушения работы височно-нижнечелюстного сустава.
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