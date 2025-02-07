В России стали чаще подделывать сливочное масло: что продают вместо натурального продукта?

Производители стали экономить на сырье. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что в России стали чаще подделывать сливочное масло. Продавцам выгоднее изготавливать фальсификат, но при этом делать наценку в 500-700%. Производителей не пугают даже штрафы за изготовление и сбыт подделок.

На прилавках под видом сливочного масла оказывается смесь из говяжьего, свиного или тропических жиров. Реальная стоимость такой продукции не превышает 200 рублей. Координатор проекта «За чистые продукты» Александр Бражко объяснил, что регулярное потребление такого масла серьёзно вредит здоровью.

Человек банально может не дожить до пенсии. А для детей это прямой риск хронических заболеваний, — подчеркнул эксперт.

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